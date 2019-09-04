Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 12:09

Стамбул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года, заявил начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По сообщению агентства Bloomberg, он пояснил, что именно к июню 2020 года завершится подготовка турецких военных, которым предстоит использовать С-400.

27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа.

Власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой С-400. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместима с системами НАТО.

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