Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 5:14 13.07.2018 - 05:14

Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, являющийся официально советником главы государства, имеет ограниченный доступ к секретной информации, сообщает газета Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

Так, Д.Кушнер имеет право знакомиться с документами только под грифом "Совершенно секретно" и не имеет допуска к особо секретной информации. Это может служить препятствием для его участия в подготовке документов для президента, включая его участие в разработке плана мирного урегулирования ближневосточной проблемы, отмечает издание.

Зять Д.Трампа имеет право присутствовать не на всех регулярных брифингах, устраиваемых спецслужбами для президента.

Доступа к наиболее "чувствительным секретам" Д.Кушнера лишили в феврале 2018 года решением Джона Келли, который тогда возглавлял аппарат Белого дома. В первый год после прихода Д.Трампа к власти его зять располагал наивысшим уровнем доступа.

В то же время, как отмечает Washington Post, причины понижения уровня доступа Д.Кушнера к секретам пока остаются тайной, не ясно также, имеет ли это отношение к расследованию спецпрокурором Робертом Мюллером "российского следа" в американских президентских выборах. Д.Кушнер попадал в круг лиц, которыми спецпрокурор интересовался.

1гк ад

Neuer Inhalt Horizontal Line