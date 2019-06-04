Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 19:38

Брюссель. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер во вторник встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщают западные СМИ.

На встрече в Брюсселе также присутствовала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Подробности переговоров не сообщаются.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева ранее сообщала журналистам, что Кушнер и Юнкер "обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и другие геополитические вопросы".

В Брюссель Кушнер прибыл из Лондона, где он сопровождал президента США Дональда Трампа во время государственного визита.

Джаред Кушнер, в частности, занимается реализацией плана США по урегулированию на Ближнем Востоке, который президент США Дональд Трамп называет "сделкой века".

План президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, основанный на финансовых и экономических методах действий, предполагается представить на форуме в Бахрейне 25 июня. Его реализацией занимаются зять президента Джаред Кушнер и бывший адвокат Джейсон Гринблатт.

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