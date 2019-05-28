Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 16:37

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер отправился в поездку по странам Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы получить поддержку для плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщает во вторник Associated press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным AP, Кушнер находится в Марокко в сопровождении спецпосланника президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсона Гринблатта и американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.

Отмечается, что позднее на этой неделе делегация, возглавляемая Кушнером, направится в Иорданию и Израиль.

AP напоминает, что поездка Кушнера проходит на фоне подготовки США к обнародованию экономической части этого плана в конце июня на конференции в Бахрейне по привлечению инвестиций на Западный берег реки Иордан.

Ранее Палестинская национальная администрация заявила, что не направит делегацию на конференцию в Бахрейне, на которой должны будут обсуждать экономические аспекты палестино-израильского урегулирования.

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