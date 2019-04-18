Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:36

*** План разработал его близкий друг Рик Герсон при участии главы РФПИ Дмитриева

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - После президентских выборов 2016 года в Белом доме изучали так называемый "план примирения" США и России, который совместно подготовили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и близкий друг зятя и советника Дональда Трампа Рик Герсон, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным доклада, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер получил копию этого плана после выборов 2016 года и передал его Стиву Бэннону, который тогда занимал пост советника президента, и госсекретарю Рексу Тиллерсону. Однако ни один из этих официальных лиц в дальнейшем не обсуждал план.

Согласно утверждениям команды Р.Мюллера, К.Дмитриев и Р.Герсон, являющийся менеджером хэдж-фонда Falcon Edge Capital в Нью-Йорке, познакомились в конце ноября 2016 года. Совместными усилиями они подготовили так называемый план примирения. Затем Р.Герсон передал план Дж.Кушнеру.

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