Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер находится с визитом в Иордании, чтобы заручиться поддержкой арабской стороны для проведения конференции по Ближнему Востоку, запланированной в Бахрейне в июне, сообщает в среду агентство Associated Рress (AP)
Кушнер, который прибыл из Марокко, сообщил, что на конференции будет сделан упор на экономических аспектах мирных отношений между Израилем и Палестиной, отмечает AP.
При этом на конференции не будут обсуждаться ключевые политические темы, такие как палестинская государственность. Ранее Палестинская национальная администрация заявила, что не направит делегацию на эту конференцию в Бахрейне.
Иордания, ключевой союзник США среди арабских государств, ещё не объявила, планирует ли она участвовать в этой конференции, отмечает агентство.
1кю ар ав