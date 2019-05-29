Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 16:09

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Старший советник президента США Дональда Трампа, его зять Джаред Кушнер находится с визитом в Иордании, чтобы заручиться поддержкой арабской стороны для проведения конференции по Ближнему Востоку, запланированной в Бахрейне в июне, сообщает в среду агентство Associated Рress (AP)

Кушнер, который прибыл из Марокко, сообщил, что на конференции будет сделан упор на экономических аспектах мирных отношений между Израилем и Палестиной, отмечает AP.

При этом на конференции не будут обсуждаться ключевые политические темы, такие как палестинская государственность. Ранее Палестинская национальная администрация заявила, что не направит делегацию на эту конференцию в Бахрейне.

Иордания, ключевой союзник США среди арабских государств, ещё не объявила, планирует ли она участвовать в этой конференции, отмечает агентство.

1кю ар ав

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