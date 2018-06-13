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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 14:19 13.06.2018 - 14:19

Мадрид. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Судебные власти испанского города Пальмы (Балеарские острова) в среду дали зятю испанского короля, мужу инфанты Кристины Иньяки Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму, сообщает испанский телерадиоканал РТВЕ.

Телеканал отмечает, что И.Ундаргарин может явиться для отбытия наказания в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает.

Накануне Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения.

В отношении И.Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

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