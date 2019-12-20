Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 21:17

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Дочь президента США и его старший советник Иванка Трамп заявила, что ее отец Дональд Трамп чувствует прилив сил в связи с ситуацией с импичментом, пишет газета The Hill.

"Он чувствует прилив сил, как и более чем 63 млн его избирателей, который проголосовали за него", - заявила она в интервью каналу CBS, которое будет транслироваться позднее в декабре.

"Как вы отметили, это во многом историческое (событие - ИФ), включая то, что это первый импичмент, предъявленный исключительно членами одной партии", - подчеркнула Иванка Трамп.

Она также заявила в интервью, что Дональд Трамп "даже не чувствует, что это импичмент". По ее словам, он относится к этому событию как к "предвзятой политической линии".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

На этой неделе члены Палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

В верхней палате Конгресса в таких случаях проводится судебный процесс, в котором сенаторы становятся присяжными, а члены палаты представителей выступают в качестве стороны обвинения. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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