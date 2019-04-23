Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 14:28

Дубай. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - За серию взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говорится в сообщениях медиаресурсов, связанных с исламскими радикалами.

"Исполнители атаки, которая была направлена против граждан ряда государств и христиан в Шри-Ланке два дня назад, были из ИГ", - говорится в сообщении этих медиаресурсов.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. Число погибших в результате взрывов в день католической Пасхи достигло 310 человек - несколько людей скончались в больницах от полученных ранений. По данным министерства здравоохранения, до сих пор неопознанными остаются тела 41 погибшего. Число пострадавших составляет 480 человек.

Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

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