Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) и другие участники конфликта в Сирии, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, стали активнее атаковать мирных жителей Сирии, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
"Различные стороны конфликта в Сирии, включая ИГ, как кажется, посчитали концентрацию внимания мировой общественности на пандемию COVID-19 возможностью перегруппироваться и совершать насилие по отношению к населению", - цитируют западные СМИ выдержки из ее заявления.
Бачелет назвала такую ситуацию "тикающей бомбой", на которую нельзя закрывать глаза.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Сирии на данный момент выявлены 45 случаев COVID-19. Три человека с этим диагнозом скончались, 27 выздоровели.
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