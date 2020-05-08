Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 13:02

Брюссель. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) и другие участники конфликта в Сирии, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, стали активнее атаковать мирных жителей Сирии, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Различные стороны конфликта в Сирии, включая ИГ, как кажется, посчитали концентрацию внимания мировой общественности на пандемию COVID-19 возможностью перегруппироваться и совершать насилие по отношению к населению", - цитируют западные СМИ выдержки из ее заявления.

Бачелет назвала такую ситуацию "тикающей бомбой", на которую нельзя закрывать глаза.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Сирии на данный момент выявлены 45 случаев COVID-19. Три человека с этим диагнозом скончались, 27 выздоровели.

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