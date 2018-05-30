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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:11 30.05.2018 - 10:11

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ) в ночь на среду начала в восточном районе сирийской провинции Хомс масштабную атаку, сообщает арабский портал "Аль-Масдар" со ссылкой на военные источники.

По его информации, террористы ИГ атаковали позиции правительственных сил в районе Бадия.

Отмечается, что террористы пытаются прорвать блокаду и направиться в Пальмиру.

"Аль-Масдар" пишет, что ожесточенные бои с обеих сторон продолжаются.

1кю ар

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