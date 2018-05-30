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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 20:58 30.05.2018 - 20:58

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка ИГ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за перестрелку в бельгийском Льеже, сообщает информационный портал SITE, отслеживающий активность террористов в Интернете.

Как пишет портал, информационные ресурсы боевиков ИГ назвали нападавшего одним из "солдат Исламского государства".

Утром во вторник вооруженный ножом преступник напал на женщин-полицейских при проверке документов. Мужчина, завладев их оружием, убил обеих, а также молодого человека, находившегося поблизости в автомобиле.

Нападавший был застрелен полицейскими. Бельгийские СМИ сообщали, что нападение в Льеже совершил 36-летний Бенжамэн Эрман, уроженец валлонского города Рошфор.

Прокуратура Бельгии считает произошедшее терактом.

В среду стало известно, что Б.Эрман совершил еще одно преступление перед атакой в Льеже, убив в коммуне Марш-ан-Фаменн 30-летнего мужчину.

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