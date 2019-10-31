*** Террористы назвали имя его преемника
Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, передает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации.
Также сообщается о выборе преемника убитого главаря - им стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.
Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции.
Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.
1аю ар ав