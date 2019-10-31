Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 17:14

*** Террористы назвали имя его преемника

Лондон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) признала уничтожение своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, передает в четверг британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на подконтрольные боевикам каналы информации.

Также сообщается о выборе преемника убитого главаря - им стал Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции.

Впоследствии Трамп утверждал, что также убит первый претендент на руководство в ИГ. Однако при этом он не назвал его имени и не уточнил, когда он мог быть убит.

1аю ар ав

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