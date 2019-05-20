Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 18:53

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) начала реорганизацию своих ячеек в Ираке, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на постпреда Индонезии при ООН Диана Трианшаха Джани.

"В Ираке ИГ уже начала организовывать ячейки на уровне провинций, в настоящее время туда прибывают боевики из Сирии, чтобы укрепить эту сеть", - заявил Джани, страна которого в настоящее время председательствует в СБ ООН.

ИГ остается "крупнейшей международной террористической угрозой", несмотря на то, что она потеряла почти всю подконтрольную ей территорию на Ближнем Востоке, заявил постпред Индонезии, выступая перед членами Совбеза ООН.

По его словам, преображение ИГ в "тщательно замаскированную глобальную сеть" продолжается. Если группировка достигнет своей цели по выживанию и восстановлению на Ближнем Востоке, то она, вероятно, сконцентрирует свое внимание на организации операций за пределами региона, отметил Джани.

В настоящее время "ядру ИГ не хватает необходимых сил, чтобы осуществлять скоординированные международные атаки", заявил Джани.

В то же время, предупредил дипломат, террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) "сохраняет активность во многих регионах". Эксперты полагают, что часть бывших боевиков ИГ могут перейти на сторону "Аль-Каиды", и организация, воспользовавшись проблемами ИГ, будет расти и пытаться совершить собственные крупные теракты, отметил он.

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