Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила об избрании нового лидера, подтвердив гибель предыдущего - Абу Бакра аль-Багдади, сообщает во вторник агентство Associated Press.
В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что Багдади был уничтожен в Сирии в результате операции американского спецназа.
В аудиозаписи, распространенной ИГ, представитель группировки преемником Багдади назвал Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который, по его словам, как и Багдади, относится к племени курайшитов, из которого вышел пророк Мухаммед.
Другие подробности о новом лидере не приводятся.
Также представитель ИГ сообщил о гибели Абу Хасана аль-Мухаджира, близкого помощника Багдади, занимавшего пост пресс-секретаря группы с 2016 года.
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