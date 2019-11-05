Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 1:02

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила об избрании нового лидера, подтвердив гибель предыдущего - Абу Бакра аль-Багдади, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что Багдади был уничтожен в Сирии в результате операции американского спецназа.

В аудиозаписи, распространенной ИГ, представитель группировки преемником Багдади назвал Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, который, по его словам, как и Багдади, относится к племени курайшитов, из которого вышел пророк Мухаммед.

Другие подробности о новом лидере не приводятся.

Также представитель ИГ сообщил о гибели Абу Хасана аль-Мухаджира, близкого помощника Багдади, занимавшего пост пресс-секретаря группы с 2016 года.

1гк тг

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