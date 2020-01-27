Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:20

Иерусалим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.

"Сделаем Израиль полигоном для испытаний ракет и химического оружия", - цитирует газета перевод на английский язык заявления представителя группировки, которое было распространено в Twitter.

Само заявление было сделано в аудио формате. Оно призывает сторонников группировки атаковать израильские населенные пункты.

По данным радиостанции "Кан Бет", цель этих атак - не допустить реализации плана администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, который СМИ также называют "сделка века".

Ожидается, что этот план будет обнародован в скором времени после встречи в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера оппозиции Израиля Бени Ганца.

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