Берлин. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Результаты анализа ДНК погибших в катастрофе самолета из РФ появятся на следующей неделе, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы прокуратуры Дармштадта Роберт Хартманн.
По данным российских СМИ, в катастрофе погибли председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
"Результаты анализа ДНК появятся только в начале следующей недели", - сказал Р.Хартманн.
По его словам, результаты вскрытия подтвердили гибель людей в результате катастрофы и отсутствие "постороннего вмешательства третьей стороны".
По предварительным данным, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне потерпел крушение бизнес-джет Epic LT RA-2151G, на борту которого были трое граждан РФ. Германская сторона пока не подтверждает имена погибших и намерена проводить анализ ДНК.
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