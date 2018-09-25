Идлиб будет возвращен под контроль Дамаска любым путем, заявил замглавы МИД Сирии
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Дубай. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Мекдад во вторник заверил, что Дамаск в любом случае вернет под свой контроль сирийскую провинцию Идлиб, сообщает газета "Аль-Ватан".
"Как мы одерживали победу в каждой из частей Сирии, так мы одержим победу и в Идлибе", - приводит издание слова Ф.аль-Мекдада.
"Наше послание очень четкое, и оно адресовано всем, кто вовлечен в это: мы придем в Идлиб, будь то военным или мирным путем", - добавил он.
Идлиб - последний крупный оплот в Сирии экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.
Ранее в сентябре в Сочи лидеры России и Турции достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.
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Интерфакс