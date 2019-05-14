Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 12:30

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Направленная на Ближний Восток американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), вошла в акваторию Аденского залива, сообщили во вторник ВМС США.

"Авианосная ударная группа "Авраама Линкольна" направлена в зону ответственности Центрального командования для защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - подчеркивается в сообщении.

В состав группы помимо атомного авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк").

В группу также входит испанский фрегат Mendez Nunez ("Мендес Нуньес"). Однако во вторник испанская газета Pais сообщила со ссылкой на представителей Минобороны страны, что фрегат будет временно выведен из состава группы, если она будет заходить в Персидский залив.

По сообщению ВВС США, в минувшее воскресенье стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, переброшенные на авиабазу Эль-Удейд в Катаре, уже начали патрульные полеты в районе Персидского залива.

"B-52H обеспечивают стабильность в регионе... Эти самолеты входят в состав оперативной бомбардировочной группы, размещенной в зоне ответственности Центрального командования США в целях защиты американских вооруженных сил и интересов в регионе", - говорится в сообщении.

Всего с континентальной части США в район Персидского залива переброшено четыре стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести авиабомбы и крылатые ракеты большой дальности. Вместе с ними полеты в районе Персидского залива осуществляют многоцелевые истребители пятого поколения F-22 и истребители F-15 ВВС США.

Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln.

"В ответ на ряд тревожных признаков эскалации и в качестве предупреждения Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и целевую группу бомбардировщиков в зоне ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке", - говорилось в заявлении политика.

Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.

По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52H. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.

Также 7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы готовятся к нанесению возможных ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

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