Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 12:00

Иерусалим. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась в воскресенье, она была закрыта на протяжении 70 дней из-за пандемии COVID-19, информирует Управление по делам мусульманских святынь "Вакф".

На утренней молитве присутствовали около 700 верующих. Им было предписано соблюдать ряд мер предосторожности, в частности необходимо использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции.

Мечеть аль-Акса является третьей по значимости почитаемой святыней ислама.

За время пандемии COVID-19 палестинские власти выявили около 600 случаев заражения, пять пациентов скончались.

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