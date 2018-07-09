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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 12:34 09.07.2018 - 12:34

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Избирательная комиссия Ирака начала ручной пересчет бюллетеней, поданных на выборах в парламент страны, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

АП отмечает, что за работой сотрудников избиркома следят наблюдатели ООН, а также представители иракских политических партий.

На прошлой неделе парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Парламентские выборы в Ираке состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

1ла аю

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