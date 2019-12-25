Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания ProCom, с которой избирательный штаб миллиардера Майкла Блумберга заключил контракт на осуществление от имени кандидата в президенты телефонных звонков избирателям, привлекла к этой работе заключенных, сообщило издание The Intercept.
Сам Блумберг признал этот факт, и сообщил, что эта информация была "фундаментально точна".
При этом он отметил, что как только ему и его штабу стало об этом известно, контракт с ProCom был незамедлительно разорван.
Блумберг выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии в ноябре текущего года.
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