Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 1:46

Вашингтон. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания ProCom, с которой избирательный штаб миллиардера Майкла Блумберга заключил контракт на осуществление от имени кандидата в президенты телефонных звонков избирателям, привлекла к этой работе заключенных, сообщило издание The Intercept.

Сам Блумберг признал этот факт, и сообщил, что эта информация была "фундаментально точна".

При этом он отметил, что как только ему и его штабу стало об этом известно, контракт с ProCom был незамедлительно разорван.

Блумберг выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии в ноябре текущего года.

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