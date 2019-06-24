Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 3:20

Гонконг. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Северная Корея организовала работу избирательных комиссий в преддверии общенациональных местных выборов, назначенных на следующий месяц, сообщает ЦТАК.

"Согласно закону КНДР о выборах депутатов Народных Собраний всех уровней, избирательные комиссии были организованы в избирательных округах и участках в каждой провинции (муниципалитете), городе (районах) и округе и приступили к работе", - следует из сообщения.

Выборы в местные органы пройдут 21 июля.

Предыдущие такие выборы проходили в Северной Корее в 2015 году. Тогда на четырехлетний срок было избрано 28 тыс. 452 депутата.

Официальная явка избирателей на местных выборах 2015 года составила 99,9%.

Народные собрания заседают в КНДР один или два раза в год для утверждения бюджета и решения региональных вопросов. Они также выбирают глав каждой провинции, города и округа.

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