Избирком Бангладеш подтвердил победу правящей коалиции на выборах

Лондон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Коалиция "Большой альянс", возглавляемая действующим премьер-министром страны Шейх Хасана, одержала победу на парламентских выборах, официально сообщила избирательна комиссия.
Альянс получает по итогам выборов 288 из 300 мест в парламенте, что дает ему возможность формирования нового правительства.
Оппозиция не признала результаты голосования, в котором приняло участие около 100 млн. человек. Представители оппозиции требуют проведения повторного голосования.
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