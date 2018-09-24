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Хабаровск. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сергей Фургал готов просить мэра Комсомольска-на-Амуре, подавшего в отставку 21 сентября, остаться в должности, в случае, если этого захотят жители города.

"Если жители Комсомольска захотят, чтобы мэр ушел в отставку - никто его держать не будет. Но если жители города не захотят, чтобы он уходил в отставку - мы будем просить его остаться", - сказал С.Фургал журналистам на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске.

По его словам, узнать мнения людей можно будет путем встреч с работниками крупнейших предприятий города.

"Достаточно встретиться людьми в крупных коллективах, и они скажут свое мнение. На предприятиях представлены все слои населения, их мнение и будет учитываться", - отметил С.Фургал.

Как сообщалось, мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов написал заявление об отставке, после того как действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил его работу как неудовлетворительную.

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Интерфакс