Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 16:50

Париж. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава будущей Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказалась за увеличение расходов ЕС на внешнеполитическую деятельность на 30%, доведя их до 123 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджетного плана Евросоюза на 2021-2027 годы.

"Я хочу, чтобы из следующего долгосрочного бюджета Европа потратила на внешнеполитическую деятельность на 30% больше, чем мы делаем сегодня. И я хочу, чтобы мы тратили это более эффективно и стратегически", - заявила избранный председатель ЕК, выступая во вторник на втором Парижском форуме мира.

Тем самым фон дер Ляйен поддержала выдвинутое в июне 2018 года Еврокомиссией нынешнего состава предложение увеличить в будущем долгосрочном финансовом плане ЕС расходы на внешнеполитическую деятельность с 94,5 млрд евро по бюджету 2014-2020 годов до 123 млрд в 2021-2027.

Покидающая в ближайшие недели свой пост нынешний высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в июне прошлого года заявила: "На следующие семь лет мы предлагаем бюджет в размере 123 млрд евро для финансирования деятельности Европейского союза, осуществляемой за пределами ЕС. Это увеличение на 30% является беспрецедентным вкладом в укрепление нашей позиции на международной арене".

По ее словам, граждане ЕС и партнеры союза ожидают "больше ресурсов для большего количества действий в качестве надежного, предсказуемого, открытого к сотрудничеству глобального игрока".

"Это признание эффективности работы ЕС по вопросам международной политики. Вместе мы можем оказывать влияние, которое в современном мире не достичь ни одному государству-члену ЕС в одиночку", - считает глава дипломатии Евросоюза.

Одновременно Еврокомиссия предложила значительно упростить структуру внешнеполитической работы ЕС, сделав ее "более гибкой и эффективной, чтобы ответить на нынешние мировые вызовы".

Так, предложено сократить число инструментов этого направления деятельности ЕС, что позволило бы "сделать более четкий акцент на политические цели и на сотрудничество с партнерами в соответствии с ценностями и приоритетами ЕС".

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