Избранный президент Бразилии обещает взять курс на выстраивание отношений с наиболее развитыми странами
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*** Он подверг критике власти Венесуэлы и Кубы
Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Бразилия будет выстраивать отношения с другими странами, основываясь не на идеологических аспектах, а на экономических и научных интересах, заявил в понедельник избранный президент страны Жаир Болсонару.
По сообщению бразильских СМИ, после победы на выборах он также отметил, что "Бразилия больше не будет в стороне от наиболее развитых стран".
"Мы освободим Бразилию от основанной на идеологии системы выстраивания международных отношений, которая господствовала в последние годы", - пообещал избранный глава государства.
В сообщениях отмечается, что Ж.Болсонару критически отозвался о нынешних властях таких стран, как Венесуэла и Куба.
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Интерфакс