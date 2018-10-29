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Этот контент был опубликован 29 октября 2018 г. 1:27 29.10.2018 - 01:27

*** Он подверг критике власти Венесуэлы и Кубы

Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Бразилия будет выстраивать отношения с другими странами, основываясь не на идеологических аспектах, а на экономических и научных интересах, заявил в понедельник избранный президент страны Жаир Болсонару.

По сообщению бразильских СМИ, после победы на выборах он также отметил, что "Бразилия больше не будет в стороне от наиболее развитых стран".

"Мы освободим Бразилию от основанной на идеологии системы выстраивания международных отношений, которая господствовала в последние годы", - пообещал избранный глава государства.

В сообщениях отмечается, что Ж.Болсонару критически отозвался о нынешних властях таких стран, как Венесуэла и Куба.

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