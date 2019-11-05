Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 2:33

Мадрид. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Избранный президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что после инаугурации в январе 2020 года намерен прекратить дипломатические отношения с Венесуэлой при ее нынешнем руководстве.

Он при этом сообщил журналистам, что его администрация будет признавать президентом Венесуэлы лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

"Думаю, что поступить так будет правильно. Другие страны Южной Америки поступают так же", - сказал Джамматтеи, победивший на президентских выборах в августе.

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