Избранный президент Парагвая намерен на следующей неделе провести переговоры в РФ
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Мадрид. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес планирует на следующей неделе посетить с официальным визитом Россию, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на будущего главу парагвайского МИД Луиса Альберто Кастильони.
По его информации, М.Абдо Бенитес рассчитывает 14 июня провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, будущий парагвайский президент будет присутствовать на открытии Чемпионата мира по футболу.
До этого, 11 июня избранный лидер Парагвая, который вступит в должность 15 августа, посетит Бразилию, а 12 июня - Аргентину.
По сообщению ЭФЭ, говоря о России, Л.А.Кастильони подчеркнул, что это - важнейший торговый партнер Парагвая. По его словам, обе страны могут развивать сотрудничество, в том числе, в сфере энергетики.
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Интерфакс