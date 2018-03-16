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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:35 16.03.2018 - 07:35

Панама. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Юридическая фирма Mossack Fonseca, известная в связи с "панамскими досье" ("панамагейт") и вызванным ими офшорным скандалом, прекратит существование в конце марта, говорится в сообщении компании, полученном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

"Подрыв репутации, кампания в СМИ, финансовая осада и беспорядочные действия некоторых панамских органов власти нанесли непоправимый ущерб", - отмечается в документе.

Mossack Fonseca работала около 40 лет, на пике деятельности компания со штаб-квартирой в Панаме имела отделения более чем в 40 странах. В ноябре 2017 года юрфирма сообщила клиентам, что будет вынуждена существенно сократить численность штата из-за изменений законодательства и неблагоприятной деловой конъюнктуры.

В феврале текущего года учредители юрфирмы Рамон Фонсека и Юрген Моссак были арестованы по делу о коррупции. Панамская прокуратура, в частности, обвинила их в создании офшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран.

"Панамский скандал" разразился в апреле 2016 года после утечки 11,5 млн файлов Mossack Fonseca, попавших в распоряжение ICIJ и некоторых новостных агентств. Из этих документов следовало, что Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В досье упоминались 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди.

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