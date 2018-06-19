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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 20:31 19.06.2018 - 20:31

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил во вторник мандат на переговоры Совета ЕС с Европарламентом по предложению о внесении изменений в визовый кодекс Евросоюза.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, что мы сможем вернуть обратно тех, кто не имеет права оставаться у нас. Новые правила кодекса предоставляют нам еще один инструмент для ответа тем третьим странам, которые не хотят возвращать своих собственных граждан", - приводятся в распространенном в Брюсселе коммюнике слова главы МВД председательствующей в Совете ЕС Болгарии Валентина Радева.

По его словам, Европарламенту предлагается принять, что Еврокомиссия "будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по реадмиссии".

"В тех случаях, когда страна не сотрудничает (по возврату мигрантов - ИФ), Еврокомиссия предложит Совету ЕС принять постановление, применяющее конкретные ограничительные визовые меры, связанные с оформлением визы и получением визы", - предупреждают в Брюсселе.

Основываясь на этом мандате, председательство Совета ЕС начнет переговоры с Европейским парламентом после того, как тот определит свою позицию.

Предложения для переговоров предусматривают также ряд технических и бюрократических усовершенствований для законопослушных просителей виз, таких как возможность подавать запрос на визу за 6 месяцев, но не позднее чем за 15 дней до поездки, заполнять и подавать заявку в электронном виде.

Ожидается, что новые правила четко определят, какое государство-член ЕС компетентно рассматривать заявку на визу, если предполагаемая поездка охватывает несколько государств-членов. Будет введен согласованный подход к выдаче многократных въездных виз для обычных путешественников с положительной визовой историей с целью постепенного увеличения периода выдачи виз на срок от 1 года до 5 лет.

"Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление виз, не создавая сложностей заявителям, стоимость визы будет увеличена до 80 евро. Регламент также введет механизм для оценки каждые три года необходимости пересмотра суммы визового сбора", - сообщили в Совете ЕС.

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