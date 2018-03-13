Изоляция России не служит чьим-либо интересам - Тиллерсон
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что изоляция России невыгодна никому.
"Продолжение их (российского - ИФ) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал он.
(ПОСЛЕДУЕТ)
Ар де
Интерфакс