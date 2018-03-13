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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 19:36 13.03.2018 - 19:36

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что изоляция России невыгодна никому. "Продолжение их (российского - ИФ) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал он. (ПОСЛЕДУЕТ) Ар де Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс