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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая во вторник перед журналистами, заявил, что изоляция России невыгодна никому.

"Продолжение их (российского - ИФ) нынешнего пути, вероятно, приведет к их большей изоляции, а эта ситуация не служит чьим-либо интересам", - сказал Р.Тиллерсон.

Он отметил, что "Россия должна осторожно соотносить свои действия с интересами российского народа и в более широком смысле мира".

Ар де

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