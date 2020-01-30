Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:49

(обновленная версия: уточняется заголовок, добавлены 2-й, 5-й, 10-й абзацы)

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Национальный авиаперевозчик Израиля El Al из-за угрозы коронавируса приостанавливает все полеты в Китай вплоть до 25 марта, сообщил в четверг интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот" со ссылкой на заявление авиакомпании.

"После оценки ситуации в El Al принято решение приостановить все полеты в Китай до 25 марта", - говорится в заявлении авиакомпании.

Издание отмечает, что руководство авиакомпании приняло такое решение после того, как ряд ее сотрудников, опасаясь заражения коронавирусом, отказались лететь в Китай.

Тем не менее, как ранее сообщало издание "Джерузалем пост", авиарейс в четверг из Пекина в аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) должен пройти по расписанию.

Кроме того, китайская авиакомпания Hainan Airlines заявила, что приостановила полеты из Тель-Авива в Пекин до 28 марта.

Ранее авиакомпании разных стран мира объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, канадская Air Canada.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific Airways.

В среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

1ви ар

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