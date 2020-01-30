Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 9:18

Иерусалим. 30 января. ИНТЕРФАКС - Национальный авиаперевозчик Израиля El Al из-за угрозы коронавируса приостанавливает все полеты в Пекин вплоть до 25 марта, сообщает издание "Джерузалем пост".

Издание отмечает, что руководство авиакомпании приняло такое решение после того, как ряд ее сотрудников, опасаясь заражения коронавирусом, отказались лететь в Китай.

Тем не менее, авиарейс в четверг из Пекина в аэропорт имени Бен-Гуриона (Тель-Авив) должен пройти по расписанию, уточняет "Джерузалем пост".

Пока непонятно, окажет ли решение руководства El Al влияние на другие авианаправления из Израиля в Китай.

Ранее авиакомпании разных стран мира объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau, сингапурская Jetstar Airways, канадская Air Canada.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как американская United Airlines и гонконгская Cathay Pacific Airways.

В среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

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