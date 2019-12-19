Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 8:05

Иерусалим. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС нанесли авиаудар по объекту по производству вооружения в секторе Газа в ответ на пуск ракеты по Израилю с территории анклава, говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на ракету, выпущенную этой ночью из Газы по Израилю, истребители армии обороны Израиля атаковали объект по производству вооружения в Газе", - отмечается в сообщении.

"Мы (Израиль - ИФ) считаем движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и выходящие за его границы", - также говорится в нем.

Ракета была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол". В свою очередь издание "Джерузалем пост" сообщает со ссылкой на палестинские СМИ, что в результате авиаудара Израиля легкие ранения получили несколько палестинцев.

Также, по данным "Джерузалем пост" в ответ на обстрел израильские власти сузили зону для рыболовства у берегов сектора Газа до 10 морских миль (18,5 км).

1аю ар

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