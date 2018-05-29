Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 15:11 29.05.2018 - 15:11

Иерусалим. 29 мая. ИНТЕРФАКС - ВВС Израиля во вторник осуществили 35 авиаударов по семи целям, расположенным на территории сектора Газа, в ответ на ракетные обстрелы Израиля из этого района, сообщает сайт издания "Таймс оф Израэл" со ссылкой на заявление израильских военных.

Согласно заявлению, целями авиации стали оружейные склады и административные объекты, принадлежащие движению ХАМАС и группировке "Исламский джихад".

Кроме этого, военные сообщили, что разрушили туннель террористов на границе с Египтом.

Ранее газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники сообщила, что по территории Израиля было выпущено 27 минометных снарядов, однако "большинство из них были успешно перехвачены израильской противоракетной системой "Железный купол".

аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line