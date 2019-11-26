Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 9:36

Иерусалим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Израильская армия приведена в режим повышенной боевой готовности в районе западного берега реки Иордан и сектора Газа в преддверии масштабной акции протеста против США, организуемой палестинцами, сообщает во вторник The Jerusalem Post.

Во вторник на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа пройдут демонстрации и митинги, организованные палестинцами из-за недавнего заявления администрации США о том, что Вашингтон больше не считает нарушением международного права строительство израильских поселений на палестинских территориях.

По данным газеты The Times of Israel, израильское армейское командование опасается, что рядовые могут непропорционально ответить на действия палестинцев и открыть огонь по протестующим, если те начнут бросать в них камни. В связи с этим в зону, где будут проходить протесты, дополнительно направили офицеров, которые будут контролировать, чтобы стрельба на поражение велась только в случае угрозы жизни израильских военнослужащих.

В Движении за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) заявили, что палестинцы "проведут мирные протесты против оккупации". Представитель Организации освобождения Палестины Ахмед Маждалани в свою очередь заявил, что протесты будут продолжаться всю неделю.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США отныне не будут считать, что строительство израильских поселений на палестинских территориях - это нарушение международного права.

После американского заявления премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за присоединение Иорданской долины.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная израильская автомагистраль.

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