Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 20:20

Иерусалим. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля атаковала 120 объектов в секторе Газа, связанных с ХАМАС и боевиками "Исламского джихада" (террористическая организация, запрещена в РФ) в ответ на ракетный обстрел, говорится в заявлении ЦАХАЛ, его цитирует Times of Israel.

Так, солдаты ЦАХАЛ ударили по штаб-квартире разведслужбы военизированного формирования ХАМАС, это семиэтажное здание находится в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что израильские военные также уничтожили подземный туннель, который прорыли боевики "Исламского джихада" (террористическая организация, запрещена в РФ).

В воскресенье (первый рабочий день недели в Израиле) отменены занятия в школах населенных пунктов и городов, расположенных поблизости от сектора Газа. Работать будут только предприятия и учреждения, в которых обустроены бомбоубежища. Также военные запретили жителям этих городов собираться в составе более 300 человек в одном месте, включая в торговых центрах.

Всего по Израилю за субботу было запущено около 220 ракет из сектора Газа, многие из них были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

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