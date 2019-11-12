Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 18:42

*** С начала суток по Израилю с территории сектора Газа выпущено более 170 ракет

Иерусалим. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля во вторник во вторую половину дня нанесла очередную серию ударов по целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

По ее данным, атакованы тренировочные базы и входы в тоннели, прокопанные с территории сектора Газа на территорию Израиля.

Кроме того, издание отмечает, что проведена ограниченная мобилизация резервистов. Такая мера в частности необходима для управления системой ПРО "Железный купол" и усиления структур командования тыла Израиля.

С 6начала вторника по территории Израиля из сектора Газа было выпушено более 170 ракет.

"Террористы думают, что они могут целиться в гражданских лиц и прятаться за гражданскими лицами. Мы продемонстрировали, что мы можем наносить удары по террористам с минимальным ущербом для гражданских лиц. Каждый, кто думает, что может метиться в наших гражданских лиц и потом просто так скрыться, неправ. Если вы бьете по нам, мы будем бить по вам", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта и его жена. Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и назвал его "тикающей бомбой".

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