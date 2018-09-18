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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 10:20 18.09.2018 - 10:20

Москва/Тель-Авив. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявления Минобороны РФ о причастности страны к инциденту с российским Ил-20 в Сирии, повлекшему гибель 15 военных.

"Без комментариев", - сказали во вторник "Интерфаксу" в дипмиссии.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200, его подставили под удар израильские самолеты.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал он.

"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - сказал И.Конашенков.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - подчеркнул он.

"Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - заключил официальный представитель Минобороны РФ.

1ви ав

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