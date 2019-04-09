Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Политическое объединение трех левых партий "Кахоль-лаван", представляющее оппозицию Израиля, может незначительно опередить правящую партию "Ликуд" по итогам выборов, согласно данным первых экзит-поллов, обнародованных после закрытия участков.
Оппозиционная "Кахоль-лаван", по данным "Канала 12", получает 37 мест, тогда как "Ликуд" Биньямина Нетаньяху - 33 места в Кнессете.
Однако по данным "Канала 13", обе партии пока получают одинаковое количество мандатов - по 36.
ПОСЛЕДУЕТ
1эф во