Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 21:19

Иерусалим. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Политическое объединение трех левых партий "Кахоль-лаван", представляющее оппозицию Израиля, может незначительно опередить правящую партию "Ликуд" по итогам выборов, согласно данным первых экзит-поллов, обнародованных после закрытия участков.

Оппозиционная "Кахоль-лаван", по данным "Канала 12", получает 37 мест, тогда как "Ликуд" Биньямина Нетаньяху - 33 места в Кнессете. В то же время, по данным экзит-поллов "Канала 12", в общем левые и правые партии могут получить равное количество мест в Кнессете - по 60.

Однако по данным "Канала 13", обе партии пока получают одинаковое количество мандатов - по 36.

Избирательные участки в Израиле закрылись в 22:00 мск.

1эф во

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