Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 12:23

Иерусалим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Израиля арестовала палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хадами за ведение политической деятельности в восточной части Иерусалима, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным полиции, аль-Хадами обвиняют в нарушении закона, запрещающего Палестинской национальной администрации (ПНА) вести политическую деятельность в Иерусалиме.

Министра взяли под стражу утром в среду. Также за противоправные действия разыскивается Аднан Гейт - назначенный ПНА губернатор Восточного Иерусалима.

Известно, что аль-Хадами уже арестовывался на аналогичных основаниях в июле этого года.

1ви аю

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