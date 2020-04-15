Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 22:34

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Группы от двух израильских блоков "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" провели в среду встречу, на которой обсуждались перспективы формирования коалиционного правительства, сообщает интернет-портал израильского издания Jerusalem Post.

По его данным, переговорщики предпринимают усилия для того, чтобы подписать соглашение о формировании правительства, однако требования "Ликуд" оградить премьер-министра Биньямина Нетаньяху от любых антагонистических решений израильского суда, могут сказаться на исходе переговоров.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ноябре выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве, а в январе передал обвинительное заключение в суд.

Jerusalem Post напоминает, что в среду истекают 48 часов, которые президент Израиля Реувин Ривлин дополнительно дал лидеру блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу для завершения коалиционных переговоров.

Вероятно, Ривлин согласится продлить мандат снова только в том случае, если на переговорах будет достигнут серьезный прогресс, отмечает газета.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в Кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

1ар гг

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