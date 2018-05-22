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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 17:53 22.05.2018 - 17:53

Иерусалим. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом в мире применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35, сообщает во вторник израильское издание "Джерузалем пост".

"Мы летаем на F-35 по всему Ближнему Востоку. Он стал частью наших оперативных возможностей. Мы первыми используем F-35 на Ближнем Востоке, и уже дважды наносили удары с помощью F-35 на двух разных фронтах", - приводит издание слова командующего ВВС Израиля Амикама Норкина.

"Как вы знаете, мы только что победили на "Евровидении" с песней Toy ("Игрушка" - ИФ). Что ж, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.

На сегодняшний день Израиль заказал у американской корпорации Lockheed Martin 50 самолетов.

кю ар де

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