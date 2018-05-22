Израильские ВВС впервые в мире применили истребителя F-35 в боевой операции - командующий
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Иерусалим. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы Израиля сообщили о первом в мире применении в боевой операции американского многофункционального истребителя-бомбардировщика F-35, сообщает во вторник израильское издание "Джерузалем пост".
"Мы летаем на F-35 по всему Ближнему Востоку. Он стал частью наших оперативных возможностей. Мы первыми используем F-35 на Ближнем Востоке, и уже дважды наносили удары с помощью F-35 на двух разных фронтах", - приводит издание слова командующего ВВС Израиля Амикама Норкина.
"Как вы знаете, мы только что победили на "Евровидении" с песней Toy ("Игрушка" - ИФ). Что ж, самолеты F-35 - это не игрушка", - сказал командующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин.
На сегодняшний день Израиль заказал у американской корпорации Lockheed Martin 50 самолетов.
кю ар де
Интерфакс