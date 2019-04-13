Этот контент был опубликован 13 апреля 2019 г. 4:04

Дубай. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Силы ПВО Сирии перехватили ракеты, которыми ВВС Израиля наносили удар по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама в минувшую субботу, сообщило государственное телевидение Сирии.

В сообщении говорится, что часть ракет была уничтожена.

Агентство САНА информировало, что самолеты ВВС Израиля осуществили пуски ракет по сирийской территории из воздушного пространства Ливана, в результате ударов пострадали три военнослужащих правительственных войск Сирии.

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