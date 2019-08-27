Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 15:42

Иерусалим. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Израильская авиация нанесла удары по позиции ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили четыре ракеты в направлении Израиля, сообщает во вторник газета The Jerusalem Post.

По данным израильской стороны, три ракеты, выпущенные членами ХАМАС, приземлились на территории сектора Газа, еще одна - на территории Израиля недалеко от установленного между Израилем и сектором Газа ограждения.

Газета не сообщает о погибших или пострадавших в результате атаки израильской авиации и ракетного обстрела.

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