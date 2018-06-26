Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 7:21 26.06.2018 - 07:21

(обновленная версия сообщения от 04:01)

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Самолеты израильских ВВС нанесли удар по целям вблизи международного аэропорта сирийской столицы, обстрел велся со стороны Голанских высот, сообщили во вторник журналистам представители правозащитных организаций.

По их данным, целью ударов были склады вооружений иностранных боевиков, воюющих на стороне сирийского правительства. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

Израильские военные отказались подтвердить или опровергнуть информацию о нанесении ударов, сославшись на то, что они "не комментируют иностранные сообщения".

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило о падении двух израильских ракет вблизи международного аэропорта Дамаска.

О возможных последствиях и деталях не сообщалось. Нет также информации о том, была ли приостановлена работа воздушной гавани.

1гк об

Neuer Inhalt Horizontal Line