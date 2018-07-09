Израильские военнослужащие в ходе ночных рейдов задержали 10 палестинцев
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стамбул. 9 июля. ИНТЕРФАКС - На Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник задержаны 10 палестинцев, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на армию обороны Израиля.
По данным агентства, задержанные "подозреваются в причастности к террористической деятельности".
Отмечается, что задержанные взяты под стражу для дальнейшего расследования.
1кю ар
Интерфакс