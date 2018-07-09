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Стамбул. 9 июля. ИНТЕРФАКС - На Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник задержаны 10 палестинцев, сообщает в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на армию обороны Израиля.

По данным агентства, задержанные "подозреваются в причастности к террористической деятельности".

Отмечается, что задержанные взяты под стражу для дальнейшего расследования.

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Интерфакс